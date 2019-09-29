В Крыму назвали решение Украины о пассажирских перевозках признанием полуострова частью РФ

Украина признает, что Крым уже давно является частью России, а значит понимает необходимость обустраивать границу. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, комментируя планы Киева начать пассажирские перевозки к Крыму.

Запуск пассажирских перевозок

Украина собирается запустить пассажирские перевозки на границе с российским полуостровом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) «Каланчак» и «Чонгар». Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, добавив, что пока не идет речь о восстановлении рейсов конкретно в Крым.

«По поручению президента Украины завершается строительство КПВВ «Чонгар» и «Каланчак». Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины», — заявил Криклий.

По его словам, сегодня идет речь идет о создании условий для тех пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус и следовать дальше по стране.

«На следующей неделе я буду инспектировать ход работ по развитию КПВВ. Проект строительства КПВВ передан АО «Укрзализныця» и будет завершен вовремя», — добавил министр.

Украина признала Крым частью России

Как отметил Алексей Черняк, действия Киева четко и ясно демонстрируют тот факт, что жизнь приходит в привычное русло. При это он заметил: правительство республики давно все сделало для того, чтобы навести порядок в сфере перевозок на границе.

«Шаг Украины показывает, что на Украине все прекрасно понимают, что Крым является частью России, это государственная граница и пора, значит, ее обустраивать. По-другому уже не будет. Украина признает Крым частью России. Теперь идет обустройство границы», — заключил Алексей Черняк.

Россия и Крым воссоединились по результатам проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года. Подавляющее большинство жителей Крыма проголосовало за возвращение в состав Российской Федерации. Ранее в Совфеде назвали признание Крыма условием для заключения мирного договора РФ и Японии.