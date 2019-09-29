Названо возможное место захоронения первого президента Крыма

Москва, 29 сентября. Первый президент Крыма Юрий Мешков хотел, чтобы его похоронили на полуострове. Об этом рассказала его дочь Марианна.

«Хотел, чтобы его похоронили в Крыму, рядом с мамой», — сообщила она в комментарии РИА Новости.

Женщина призналась, что сейчас не знает, как решить вопрос с похоронами на полуострове.

Напомним, Мешков скончался на 74-м году жизни в больнице в Московской области, куда был доставлен после инсульта, поразившего его во время отдыха в Турции. Марианна ранее сообщала на своей странице в Facebook, что шансы отца на выздоровление были очень плохи. По ее словам, в случае, если бы он выжил, то остался бы инвалидом на всю жизнь.

На пост президента Крыма Мешков был избран в феврале 1994 года и занимал его вплоть до весны 1995 года, когда Верховная рада отменила действовавшую на полуострове конституцию. Тогда же в составе Украины была была создана лишенная суверенитета Автономная республика Крым. После этого Мешков переехал в Москву.