Сирия, 29 сентября. Террористы ИГ1 угрожают напасть на штаб-квартиру курдов в Хасаке. «Нусра»*** сгоняет молодежь к линии фронта с САА на границах «Большого Идлиба». SDF**** совместно с силами коалиции США патрулируют районы на границе с Турцией, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам исламистов на северо-западе Хамы.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): продолжает атаковать позиции курдов у населенного пункта Харбул на севере Алеппо.

«Исламское государство»1: взяло на себя ответственность за вылазку на позиции САА на востоке Хомса; угрожает напасть на штаб-квартиру курдов на юге Хасаки.

«Тахрир Аш-Шам»: сгоняет молодежь к линии фронта с САА на границах «Большого Идлиба».

Курды: совместно с силами коалиции патрулируют территории вблизи границы с Турцией.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (XXVII27) сообщает о том, что боевики протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА) продолжают атаковать позиции курдов в северной части провинции. Под ударом вновь оказались военные объекты «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе населенного пункта Харбул.

Между тем появились подробности о последствиях вооруженного противостояния между исламистами незаконных бандформирований «Лива Аль-Маджид» и «Файлак Аш-Шам», которые разворачивались накануне в кантоне Африн. Согласно данным новостного портала Al Masdar News, обе стороны понесли потери, лишившись в сумме шести радикалов. В то же время Twitter-канал (RojavaNetwork) передает, что в ходе развернувшихся боев погиб один из мирных жителей. Как известно, в последнее время в Африне наблюдается увеличение числа стычек в рядах вооруженной оппозиции. Некоторые из активистов полагают, что это связано с прекращением финансирования со стороны Турции, которая занята созданием «безопасной зоны» на севере САР.

Провинция Хомс

Сегодня утром поступила информация о новой вылазке неизвестных на востоке провинции Хомс в районе пустыни Бадия Аш-Шам. Ответственность за нападение на бойцов проасадовских ополченческих отрядов взяли на себя террористы «Исламского государства», о чем заявил интернет-портал Halab Today TV. Боевики утверждают, что в результате атаки был подорван автомобиль проправительственных сил в районе города Эс-Сухне. Кроме того, сообщается о гибели трех ополченцев, что противоречит ранее поступавшим данным о пяти убитых. Напомним, военные эксперты уверены, что террористам до сих пор удается скрываться в Сирийской пустыне благодаря существованию на юге провинции так называемой зоны безопасности США, на территории которой свободно действуют джихадисты различных антиправительственных формирований.

Провинция Хама

Информационный портал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что радикалы вооруженной оппозиции продолжают провоцировать столкновения с правительственными силами в северной части региона. Боевики исламистских бандгрупп ударили по территориям, подконтрольным Сирийской арабской армии (САА), недалеко от населенного пункта Аль-Хардана на северо-западе Хамы.

Военный источник в сети Twitter (TNTranslationsс) сообщает, что исламисты «Джебхат Ан-Нусры»1 продолжают укреплять свои позиции на линии соприкосновения сил с войсками САР, принудительно перебрасывая в прифронтовые районы молодежь. Как известно, пока жители не имеют возможности покинуть оккупированные территории «Большого Идлиба», поскольку исламисты перекрывают пути к гуманитарному коридору «Абу-Духур», надеясь использовать население в качестве «живого щита».

Провинция Хасака

Twitter-канал операционного штаба «Демократических сил Сирии» (SDF) (cmoc_sdf) сообщает о том, что военные США и курды ведут патрулирование территорий на сирийско-турецкой границе с целью выявления и демонтажа оставшихся укреплений SDF. Объединенные отряды союзников обследовали приграничные районы вблизи города Рас Аль-Айн. Напомним, ранее курдские источники уже публиковали сообщения о завершении работ, однако в границах «безопасной зоны» все еще проводится набор на принудительную службу в ряды группировки, что противоречит сообщениям о выводе курдских радикалов.

Тем временем на юге региона вновь готовится очередная вылазка террористов «Исламского государства». По информации новостного портала Masar Press Agency, джихадисты угрожают курдским бойцам расправой. При этом боевики опубликовали сообщение, предупредив гражданских лиц о том, чтобы они не приближались к штаб-квартире «демократической армии» в населенном пункте Тель Аш-Шаир.

1 Организация запрещена на территории РФ.