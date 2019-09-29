Иномарка протаранила школьный забор в Кемерово

Кемерово, 29 сентября. Иномарка снесла забор у школы №85 в Кемерово и скрылась с места ДТП, сообщили очевидцы происшествия в соцсетях.

Авария произошла в ночь на 29 сентября в микрорайоне Лесная поляна. Водитель серого Volswagen оставил след на стадионе и протаранил забор.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, пишет издание «Газета Кемерова». Ранее сообщалось, что с 1 октября текущего года вступят в силу новые правила оформления ДТП.

С новой процедурой оформить аварию можно всего за 15 минут.