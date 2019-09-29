Педерсен рассчитывает на тесное сотрудничество стран-гарантов и малой группы по Сирии

Москва, 29 сентября. Специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирийской Арабской Республике Гейр Педерсен рассчитывает, что страны астанинского формата (Российская Федерация, Турция, Иран) и малой группы по САР (Египет, Франция, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, Великобритания и Штаты) будут сотрудничать плотнее.

«Я надеюсь, что мы сможем увидеть более тесное сотрудничество между астанинским форматом и малой группой», — передает РИА Новости слова Педерсена.

Ранее спецпредставитель генсека ООН по Сирии Педерсен заявил о достижении консенсуса по Конституционному комитету республики.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается в течение восьми лет — с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над международной террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР в настоящее время продолжаются зачистки от боевиков. На данном этапе на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление инфраструктуры и экономики Сирии, а также возвращение беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.