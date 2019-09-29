Сенатор объяснил плюсы перевода СНИЛС в «цифру»

Москва, 29 сентября. В России изменился список обязательных документов для приема на работу. Нововведения прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Сенатор призвал россиян не боятся электронного СНИЛСА, никаких сложностей новые правила не повлекут, а, наоборот, упростят жизнь и гражданам РФ, и сотрудникам налоговой службы, и банковскому сектору.

«Теперь необязательно носить с собой бумажный СНИЛС. В силу вступили именно технические изменения», — пояснил политик в комментарии изданию iReactor.

Рязанский добавил, что появление электронного СНИЛСа также была связано со стремлением «упростить поиск в мире цифровых технологий».

Как сообщалось ранее, с 29 сентября в России вступили в силу новые правила при приеме на работу. При трудоустройстве нужно будет предъявлять электронный СНИЛС, При трудоустройстве гражданин должен предъявить своему работодателю электронное уведомление из Пенсионного фонда России с подписью уполномоченного должностного лица территориального отделения этого ПФР. Те, кто получил СНИЛС до 1 апреля, могут пользоваться им, как прежде. Что касается тех граждан, которые только планируют получить СНИЛС, им будет выдаваться электронный документ.

Ранее руководитель Экспертного центра электронного государства Павел Хилов заявил, что отмена бумажной версии СНИЛС упростит получение сведений и услуг от государства.



