Шойгу заявил, что создатели передовых БПЛА хотели лететь в Сирию за свои деньги

Москва, 29 сентября. Создатели передовых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) готовы были лететь в Сирию за свои деньги для тестовых испытаний. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам руководителя военного ведомства, создатели этих дронов были готовы лететь в Сирию за личные денежные средства с целью испытать свои разработки и доказать их эффективность.

«Меня удивили ребята, молодые конструкторы, которые приходили и говорили: «Вот, доработали, все показали. Мы готовы за свои деньги ехать туда, дайте нам только возможность попробовать, продемонстрировать, что это будет работать», — сказал военный министр.

Шойгу обратил внимание на то, что конструкторы демонстрировали результативность своих разработок в Сирии, в течение четырех лет они смогли оснастить армию передовым вооружением.

В конце прошлого года руководитель оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу во время расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что разведывательные и ударные БПЛА средней дальности начнут поступать в Воздушно-космические силы РФ в текущем году. Позднее в эфире телевизионного канала «Звезда» заместитель главы Минобороны Алексей Криворучко уточнил, что в этом году в войска начнет поступать БПЛА «Орион».