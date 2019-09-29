Эксперт оценил заявление преемника Могерини, назвавшего санкции геополитическим оружием

Вероятный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Европейского парламента испанец Жозеп Боррель признал, что сегодня санкции используются в международных отношениях в качестве оружия. Комментируя его слова Федеральному агентству новостей, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок пояснил, что никто в здравом уме не думает нападать на Россию, а Запад пытается наказать Москву ограничительными мерами.

Оружие давления

Кандидатура главы испанского внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля была согласована лидерами Евросоюза на смену Могерини. Ее мандат истекает уже в конце октября. Для утверждения в новой должности Жозеп Боррель должен заручиться одобрением Европейского парламента. В октябре пройдет собеседование.

«Современные геополитические конфликты происходят в основном не в окопах на поле боя, а преимущественно в киберпространстве и других областях, начиная от торговли, экономической и денежно-кредитной политики и заканчивая доступом к сырьевым ресурсам. В качестве оружия используются уже не штыки, а кибератаки и гибридные атаки, санкции, пошлины, девальвация валют и принудительная передача технологий», — говорится в письменных ответах кандидата на пост главы европейской дипломатии.

Боррель не стал уточнять, какие именно ограничительные меры он имеет в виду, и включает ли его собственное определение европейские санкции. При этом кандидат на пост главы евродипломатии заявил, что «стало жизненно важным использовать все инструменты ЕС, в частности рычаги, предоставляемые рядом наших внутренних политических процедур, если мы хотим стать игроком в мировой политике, а не просто плательщиком».

Санкции и контрсанкции

Как отметил Станислав Бышок, признание реальности вовсе не означает стремление к ее изменению, особенно это касается чиновников, которые так или иначе должны подстраиваться под общую «линию партии» по ключевым вопросам. В целом, действительно, после окончания Второй мировой войны в Европе, а затем постепенно и во всем мире, характер межгосударственных и межблоковых противостояний стал все больше смягчаться.

«Война в настоящем смысле слова переросла в «холодную войну», которая, если мы рассматриваем принципиальных участников этого противостояния — США, Западную Европу и Восточный блок во главе с СССР, собственно, войной не была. В последние годы много говорят о «торговых войнах» между Китаем и США, а также о «санкционной войне» между Западом и Россией. Как видим, в этих примерах есть еще меньше общего с «настоящей» войной, чем у холодной войны второй половины XX века», — пояснил Станислав Бышок.

По словам эксперта, в сегодняшнем глобализирующемся мире кажется само собой разумеющимся, когда страны свободно торгуют друг с другом всем, чем хотят, без каких-либо ограничений. Это представляется не достижением международных отношений, но практически правом любого государства, как право на жизнь или стремление к счастливой жизни. Когда страны или группы государств накладывают друг на друга санкции, это кажется в высшей степени несправедливым и незаконным.

«На Западе сложился консенсус, что слишком усилившуюся и «ревизионистскую» Россию следует наказать за ее действия. Поскольку о военном варианте никто в здравом уме не думал и не думает, оказался востребованным санкционный сценарий, который, по замыслу, должен был снизить или вообще свести на нет то, чего Россия достигла с Крымом. Получилось это или нет — вопрос дискуссионный. Последовавшие за санкциями контрсанкции Москвы ударили и по европейским интересам, связанным, в частности, с экспортом в Россию», — добавил Станислав Бышок.

Пока, по мнению эксперта, существующий в Евросоюзе консенсус относительно необходимости «сдерживать» Москву перевешивает желание снова получить доступ на российские рынки. Антироссийскому консенсусу в руководстве ЕС способствуют и центробежные силы в Европе, которые, как представляется, заставили Брюссель еще больше сконцентрироваться на идее противостояния России как «опасности» для безопасности континента, резюмировал эксперт.

Ранее США расширили список санкций против России. Под ограничения попали пять кораблей, три физлица и одна фирма Maritime Assistance, которые оказывали содействие в поставке авиатоплива для ВКС РФ в Сирии.