Врачи рассказали о способах предотвратить гипертонию

Оренбург, 29 сентября. Главный терапевт Минздрава Оренбургской области Светлана Быкова рассказала о профилактике повышенного артериального давления.

Врач рассказала о способах предотвращения гипертонии. Во-первых, пациенту нужно отказаться от вредных привычек. Следует полностью исключить курение и употребление спиртных напитков.

Можно восстановить давление без таблеток, если повысить физическую активность. Ежедневно рекомендуется гулять не менее 30 минут, лучше это делать перед сном, пишет Ria56.

Регулярное посещение бассейна и фитнес-клуба помогает нормализовать артериальное давление. Занятия танцами и йогой также благотворно влияют на организм человека.

Если вы ведете малоподвижный образ жизни и много времени проводите в офисе, важна физическая нагрузка. Следите за своим весом, лишние килограммы могут привести к гипертонии.

Лучше отказаться от жирной пищи и продуктов с большим количеством углеводов, замените их овощами и морепродуктами. Врачи рекомендуют не солить уже приготовленную пищу.

Полноценный восьмичасовой сон и отдых в выходные дни снизит риск повышенного давления. Ранее российские медики назвали признаки, по которым можно распознать инфаркт.

Они порекомендовали при подозрении на инфаркт вызывать скорую.