Ницой устроила скандал таксисту, который отказался говорить по-украински

Киев, 29 сентября. Украинская детская писательница Лариса Ницой устроила скандал первому на территории Украины сервису вызова авто через Интернет «Уклон», потому что водитель прибывшего за ней такси отказался говорить по-украински..

На своей странице в Facebook Ницой опубликовала пост о том, как накануне ехала в такси с водителем, который отказался разговаривать с ней на национальном языке.

Киевская пропагандистка начала историю с того, что «Уклон» присылает «таксистов-насильников».

Она рассказала, что поинтересовалась у мужчины, не пробовал ли он общаться с клиентами на украинском, на что тот ответил «нет».

Такой безапелляционный ответ водителя поверг борца за национальный язык в шок.

«У меня немеют руки и ноги от такого ответа. Если бы заткнул рот, ан нет, продолжает добивать», — поделилась переживаниями Ницой.

Мужчина начал объяснять требовательному пассажиру, что он не видит разницы в том, на каком языке общаться с клиентом, и что ему «и так хорошо».

«Выдает одним махом весь набор фраз, которым пользуются все антиукраинские гниды», — написала Ницой о высказывании таксиста.

После этого, согласно посту, писательница приняла решение позвонить в «Уклон», чтобы узнать, на имя какого человека в сервисе можно написать жалобу на водителя, но сталкивается с повторным непониманием, только теперь со стороны оператора «Уклона». Некий Руслан ответил, что в сервисе не могут заставить водителей следовать языковым предпочтениям пассажиров.

Ницой осталась недовольна ответом и потребовала, чтобы в правилах обслуживания такси «Уклон» прописали общение с клиентами на государственном языке.

«То есть, дорогие украинцы, вы понимаете, да? Вызываете вы по «Уклону» такси — приезжает к вам на вызов насильник (собственно, такой и приехал), или вор, или убийца, а «Уклон» скажет: «Мы здесь ни при чем. Мы сайт. Насильник и убийца такой же пользователь, как и вы. Это вы его вызвали», — негодуя резюмировала она.

Стоит отметить, что это уже не первый случай конфликта Ницой с водителем такси. В декабре прошлого года писательница устроила скандал из-за таксиста, посмевшего назвать россиян «хорошими людьми».

Также недавно Ницой высказалась о том, что «убьет» Украину. По мнению писательницы, страну погубит равнодушие ее граждан и пренебрежение историей и выдающимися личностями.