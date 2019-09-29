Украинцы призывают Зеленского опубликовать стенограммы всех разговоров с Путиным

Киев, 29 сентября. Украинского президента Владимира Зеленского призвали обнародовать стенограммы всех телефонных бесед с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Соответствующая петиция размещена на сайте главы украинского государства.

«Учитывая дипломатический скандал, связанный с телефонными разговорами с президентом США Трампом, и содержание этих бесед, в частности: «заигрывание» с Трампом, согласование позиций по некоторым уголовным делам, критику лидеров Европейского союза и бывшего посла США, требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров с президентом России», — следует из текста одной из петиций.

Петиция датирована 28 сентября, в настоящее время ее подписали 132 человека (к 13.20 по московскому времени). Чтобы петицию рассмотрел президент, она должна набрать 25 тысяч подписей за три месяца.

Июльский телефонный разговор лидеров Штатов и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре скандала после публикаций в прессе о том, что сотрудник разведки счел его угрожающим и направил жалобу своему начальству. В прошедшую среду, 25 сентября, была обнародована расшифровка телефонного разговора в неотредактированной версии, а на следующий день — сама жалоба.

Обнародованная стенограмма подтвердила, что глава Белого дома попросил Зеленского провести расследование обстоятельств отставки экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность компании Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента Джо Байдена.

Демократы инициировали процедуру импичмента против Трампа в Палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи другой страны для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического оппонента — Байдена. Сам президент США все обвинения отрицает.