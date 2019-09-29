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Украинцы призывают Зеленского опубликовать стенограммы всех разговоров с Путиным

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Украинцы призывают Зеленского опубликовать стенограммы всех разговоров с Путиным

Киев, 29 сентября. Украинского президента Владимира Зеленского призвали обнародовать стенограммы всех телефонных бесед с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Соответствующая петиция размещена на сайте главы украинского государства.

«Учитывая дипломатический скандал, связанный с телефонными разговорами с президентом США Трампом, и содержание этих бесед, в частности: «заигрывание» с Трампом, согласование позиций по некоторым уголовным делам, критику лидеров Европейского союза и бывшего посла США, требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров с президентом России», — следует из текста одной из петиций.

Петиция датирована 28 сентября, в настоящее время ее подписали 132 человека (к 13.20 по московскому времени). Чтобы петицию рассмотрел президент, она должна набрать 25 тысяч подписей за три месяца.

Украинцы призывают Зеленского опубликовать стенограммы всех разговоров с Путиным

Июльский телефонный разговор лидеров Штатов и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре скандала после публикаций в прессе о том, что сотрудник разведки счел его угрожающим и направил жалобу своему начальству. В прошедшую среду, 25 сентября, была обнародована расшифровка телефонного разговора в неотредактированной версии, а на следующий день — сама жалоба.

Обнародованная стенограмма подтвердила, что глава Белого дома попросил Зеленского провести расследование обстоятельств отставки экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность компании Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента Джо Байдена.

Демократы инициировали процедуру импичмента против Трампа в Палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи другой страны для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического оппонента — Байдена. Сам президент США все обвинения отрицает.

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Источник: Интернет-представительство президента Украины
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