Стали известны новые подробности скандальной истории с продажей фото Заворотнюк в больнице

Москва, 29 сентября. Стали известны новые подробности скандальной истории о продаже фото измученной Анастасии Заворотнюк. Оказалось, что работница больницы, сделавшая снимки, отказалась от своей затеи вовсе не из этических соображений.

По данным портала «Утро», предприимчивая дама не раскаялась в содеянном, в просто испугалась, что ее могут привлечь к уголовной ответственности, ведь она воспользовалась служебным положением, чтобы проникнуть в палату к тяжело больной звезде. Страх отвечать за свой поступок в суде перед родственниками артистки остановил недомиллионершу, и ее мечта стать такой же «богатой как Аллочка Пугачева», осталась мечтой.

Накануне панику среди фанатов Заворотнюк подняла и балерина Анастасия Волочкова. Она выложила в своем Instagram видео с актрисой, а в описании призвала всех молиться от душе главной героини сериала «Моя прекрасная няня». В итоге подписчики в ужасе решили, что состояние Заворотнюк усугубилось, некоторые дофантазировались до того, что решили, что актриса умерла. Правда, были и те, кто заметил, что Волочкова ведет как «не очень умная женщина, которая не думает, что говорит».

Напомним, состояние Заворотнюк резко ухудшилось в середине сентября. Она была доставлена в московскую клинику с отеком мозга. СМИ сообщали, что врачи ввели ее в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Родственники звезды эти публикации никак не комментировали.

Позже ряд изданий распространил информацию о том, что у Заворотнюк диагностировала неоперабельная опухоль головного мозга. От такого же диагноза в 2015 году скончалась и певица Жанна Фриске. После этого нашлись эксперты, которые тут же связали рак и процедуру ЭКО, которую перенесли обе женщины, чтобы родить детей, будучи уже в зрелом возрасте. Однако специалисты-онкологи такую версию опровергли, объяснив, что ЭКО не может привести к раку.