Правила оформления ДТП изменятся в России с 1 октября

Москва, 29 сентября. С 1 октября в силу вступят изменения, принятые для упрощения процедуры оформления мелких дорожно-транспортных происшествий (ДТП) без привлечения инспекторов ГИБДД. Небольшие аварии можно будет по-прежнему оформлять по европротоколу, но уже сейчас ведется работа по внедрению специального мобильного приложения, которое поможет оформить ДТП за 15 минут.

Как напоминает ForPost, инспекторов ГИБДД необходимо вызывать в случае получения физических увечий. Кроме того, скорую помощь нужно вызвать даже в том случае, если травма незначительна, иначе водителю грозит серьезное наказание.

Во время ожидания инспекторов Госавтоинспекции надо сфотографировать место аварии в мельчайших деталях.

Отмечается, что с 1 октября оформление по европротоколу будет упрощено. Предел стоимости ущерба увеличат до 400 тыс. рублей. Так, если в ДТП пострадало только имущество, можно пользоваться европротоколом. Сотрудники ГИБДД нужны на месте происшествия в том случае, если пострадало недвижимое имущество, к примеру, столбы или ограда.

По новым правилам оформить ДТП можно с помощью мобильного приложения, которое было разработано при поддержке Российского союза автостраховщиков. Страховые фирмы могут получать информацию с помощью системы ГЛОНАСС, с которой интегрирован конкретный девайс.

Ожидается, что официально работать приложение начнет в 2020 году. На сегодняшний день его начали использовать только в нескольких регионах в пилотном режиме.