Вместо СНИЛС появился новый электронный документ. События дня. ФАН-ТВ

Новый документ для трудоустройства Вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда России об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования. Теперь вместо СНИЛС, выдача которых в настоящее время прекратилась, в список включен идентичный электронный документ. Он содержит такой же набор информации, что и бумажный полис. Получить его можно через личный кабинет на официальном сайте или территориальном управлении Пенсионного фонда России (ПФР), с помощью портала «Госуслуги» и в отделении МФЦ. Бумажные СНИЛС, которые граждане получили на руки ранее, сохранят силу и менять их не нужно.

Зеленский оскорбил правительство Германии Президент Украины Владимир Зеленский, в разговоре с Дональдом Трампом поддержал точку зрения американского лидера о том, что канцлер Германии Ангела Меркель мало делает для Украины. Этим он нанес оскорбление немецкому правительству. Об этом пишут немецкие СМИ. И теперь послу Украины в Берлине Андрею Мельникову приходится пытаться «склеить осколки». По словам дипломата, президент Зеленский ценит «огромное личное участие канцлера Германии». Тем не менее, по мнению журналистов, правительство Германии, несмотря на недовольство Зеленским, винит в ситуации Вашингтон. Глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген убежден: разговор лидеров двух стран показал, что Трамп использует свою власть в личных интересах, в интересах своей предвыборной борьбы, против Европы и Германии.

Госдеп возобновил дело против Клинтон Государственный департамент США активизировал расследование дела, связанного с ведением Хиллари Клинтон служебной переписки через персональную почту в бытность госсекретарем в 2009-2013 годах. Об этом пишет Washington Post. Следователи связались со 130 экс-сотрудниками дипведомства США, которым сообщили о том, что электронные письма, которые они отсылали несколько лет назад, постфактум получили гриф секретности и теперь представляют «потенциальные нарушения безопасности». Напомним, когда Клинтон была госсекретарем, она вела служебную переписку через личный почтовый сервер. Федеральное бюро расследований в 2015-2016 годах вело в связи с этим следствие на предмет вероятной утечки тайной информации. По результатам проверки ФБР не выявило в действиях Клинтон состава преступления.