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Россия

Санкционированный митинг пройдет 29 сентября на проспекте Сахарова в Москве

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Санкционированный митинг пройдет 29 сентября на проспекте Сахарова в МосквеМосква, 29 сентября. Согласованный митинг оппозиции «в поддержку жертв «московского дела», дела ФБК и всех политзаключенных» состоится сегодня на проспекте Академика Сахарова в Москве. 

Организаторы получили от городских властей согласование акции на проспекте Сахарова 29 сентября с 15.00 до 17.00 с количеством участников, не превышающим 20 тысяч человек.

Желающие могут выйти на митинг в поддержку фигурантов так называемого «Московского дела», дела ФБК и штабов Алексея Навального.

Акция также будет транслироваться в прямом эфире на YouTube. Комментировать митинг оппозиции в центре столицы будут Илиас Меркури, Анна Шафран и другие ведущие эксперты и политологи.

Напомним, что летом этого года в Москве проходили протестные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской государственной думы.

Поводом послужило решение Мосгоризбиркома снять с выборов в Мосгордуму ряд кандидатов, допустивших нарушения. Среди них оказалась Любовь Соболь, у которой полиция обнаружила целую фабрику по производству фальшивых подписей, а также подписи умерших людей.

Следственным комитетом РФ было возбуждено несколько уголовных дел по факту организации массовых беспорядков и нападения на полицейских.

В начале августа Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), основанном оппозиционером Алексеем Навальным. 

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