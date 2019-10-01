Группа иностранных журналистов посетила освобожденные города в Хаме и Идлибе

Дамаск, 1 октября. Делегация средств массовой информации, представляющая около 60 изданий из России, Европы, Азии и Латинской Америки, посетила города в южной части Идлиба и на севере Хамы, которые совсем недавно были освобождены от терроризма усилиями сирийской правительственной армии. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Делегация средств массовой информации побывала в городе Хан-Шейхун и его окрестностях и задокументировала туннели и пещеры, созданные террористами запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1, они также побывали в штаб-квартирах и на бывших складах оружия боевиков.

Делегация побывала на распределении гуманитарной помощи людям, которые вернулись в свои дома в Хан-Шейхуне. Гуманитарную помощь привез российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Журналисты также посетили одно из укрытий, в которых базировались «Белые каски». Они были проинформированы о фактах, разоблачающих ложь, распространяемую этой организацией.

Фади Саадун, и.о. губернатора Идлиба, сообщил иностранным гостям, что в данный момент все мастерские работают над реабилитацией объектов обслуживания и инфраструктуры в Хан-Шейхуне. Все это делается для того, чтобы побудить людей вернуться в свой город и возобновить нормальную жизнь после ухода террористов и возвращения сирийской армии.

Саадун объяснил, что питьевая вода предоставляется всем возвращающимся семьям в индивидуальном порядке, так как террористы уничтожили основные источники воды в городе. На всех улицах, где армия завершила поиски мин и взрывчатых веществ, проводится уборка для подготовки региона к возвращению людей.

Он отметил, что многие жители города Идлиб хотят вернуться, но террористы не дают им пройти в коридор Абу-Духур, предназначенный для выхода гражданских лиц в безопасные районы.

Со своей стороны председатель городского совета Абдул Карим аль-Наджар заявил, что в настоящее время ведутся работы по перемещению завалов, чтобы обеспечить возвращение людей и восстановление электросетей и дорог, отметив, что в городе в настоящее время готово четыре школы, и в течение двух недель будет отремонтирована пекарня для производства хлеба.

1 Организация запрещена на территории РФ.