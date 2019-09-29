Врачи назвали признаки, по которым можно распознать инфаркт

Оренбург, 29 сентября. Российские врачи рассказали о признаках инфаркта миокарда и инсульта. Они отметили, что это два состояния, при которых высока вероятность смерти человека.

Инфаркт представляет собой гибель части сердечной мышцы, отвечающей за кровоснабжение. Это связано с закупоркой коронарного сосуда тромбом. В этот момент приток к сердцу ослабляется или прекращается.

Отмирание сердечной мышцы приводит к инвалидности. У инфаркта есть конкретные симптомы — острая боль в груди, жжение, сдавленность или тяжесть.

Если вы чувствуете боль около 20 минут, пора вызывать скорую. Инфаркт также предвещает повышенное потоотделение, одышка, онемение конечностей, пишет Ria56.

В первые два часа важно получить медицинскую помощь, именно этот промежуток времени критически важен для жизни пациента. При инфаркте медики рекомендуют положить больного в постель с приподнятым изголовьем и дать ему таблетку нитроглицерина под язык.

Необходимо открыть форточки, чтобы проветрить комнату. Если после приема нитроглицерина появилась слабость, можно выпить стакан воды. Российские врачи напоминают, что при первых признаках инфаркта нужно вызвать скорую.

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