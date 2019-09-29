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Первый президент Крыма скончался после инсульта

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Первый президент Крыма скончался после инсульта

Москва, 29 сентября. Первый президент Крыма Юрий Мешкова скончался в больнице в Подмосковье. Политику было 73 года. О трагическом известии рассказала дочь Мешкова Марианна. 

«Умер», — написала она на своей странице в Facebook.

В комментариях подписчики Мешковой выразили ей глубокие соболезнования, заявив, что они сделают все, что бы одна из улиц Симферополя носила его имя.

Мешков был президентом Республики Крым с 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года, после чего должность была упразднена Верховной радой Украины. 2 сентября стало известно, что он перенес инсульт в Турции. 

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