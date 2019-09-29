Бабченко и Иванов поглумились над смертью Захарова

Киев, 29 сентября. Украинские журналисты Аркадий Бабченко и Сергей Иванов устроили глумление над смертью российского режиссера Марка Захарова, заявив, что его фильмы якобы не были талантливыми и не могли ничему научить зрителя, а его уход из жизни не стоит такого большого внимания.

Представители СМИ Украины без стеснения высказались о творчестве российского режиссера и о его личности на своих страницах в Facebook.

Так, Бабченко заявил, что он понимает, что ему следовало бы «держать марку» и написать пост сочувствия в связи с большой утратой для кино и театра России в лице Захарова, но ему «уже пофигу» на то, что происходит в РФ, ведь он «наконец, полностью украинизировался».

Создатель «Журналистики без посредников» отмечает, что происходящее на Выдубичах (историческая местность в Киеве — прим.ред.) интересует его «на десять порядков больше», чем то, что случается в «Залесье».

Одна из пользовательниц соцсети в комментарии отметила, что после смерти Бабченко по нему вряд ли кто-то будет скорбеть, так как он «предал родину и продаст тех, кто ему платит».

Иванов, бывший сотрудник украинского медиахолдинга «1+1», написал, что режиссер Захаров «снимал отвратительную патоку с претензией на философичность для всеядных советских рабов, подкармливая их суррогатом свободомыслия».

Журналист заявил, что не увидел ничего талантливого в работах режиссера, и что его уход из жизни в связи с этим «выглядит абсолютно логичным».

Бабченко известен своими эксцентричными выпадами. В 2018 году он прославился на весь мир, когда СМИ Украины растиражировали сообщение о том, что российский журналист Бабченко, проживающий в Киеве, «был убит» в подъезде собственного дома. Киев незамедлительно обвинил в «случившемся» Москву, но уже на следующий день Служба безопасности Украины опровергла данные об убийстве журналиста. В ходе пресс-конференции СБУ объявила, что Бабченко жив, а его убийство было постановкой. Представители спецслужб Украины заявили, что «убийство» журналиста было организовано для поимки людей, которые якобы собирались устроить покушение на его жизнь

Также ранее Бабченко назвал сообщения о смерти главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко «хоть какой-то радостью».

Напомним, российских режиссер Марк Захаров скончался в Москве 28 сентября в возрасте 85 лет. По информации Федерального агентства новостей, народный артист умер из-за воспаления легких.

С 1973 года Захаров являлся бессменным художественным руководителем Московского театра имени Ленинского комсомола, который в 1990 году был переименован в известный многим сегодня «Ленком». Прощание с режиссером состоится 1 октября на основной сцене театра «Ленком».