Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Политолог назвал противокорабельные ракеты «Гранит» сигналом Шойгу для Запада

352
0 Оставить комментарий

Политолог назвал «Гранит» сигналом Шойгу для Запада

Крылатые противокорабельные ракеты (ПКР) «Гранит» выступают в качестве сигнала министра обороны РФ Сергея Шойгу Западу. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Иван Аркатов.

Борьба с авианосцами США

Российские ПКР «Гранит» имеют огромный потенциал для борьбы с авианосными группировками Соединенных Штатов. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Сообщается, что именно «Гранит» имел ввиду министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, говоря о противодействии американским авианосцам. Он отметил, что Пентагон тратит военный бюджет на создание авианосных группировок в то время, как РФ делает упор на средства, которые могут быть использованы для борьбы с ними. Этот метод и эффективнее, и дешевле.

По мнению автора статьи, среди всех сверхзвуковых ПРК, которые были созданы в России со времен холодной войны, «Гранит» является оружием с наибольшей дальностью полета. Оно способно нанести авианосцам самый мощный удар.

Политолог назвал «Гранит» сигналом Шойгу для Запада

Кроме того, «Гранит» способен достигать цели на расстоянии свыше 600 километров. Радиус зоны обороны американских авианосных группировок — 550 километров.

«Гранит» как раз отвечает всем требованиям российского оружия, нацеленного на формирование удара против авианосцев», — говорится в статье.

При этом боевую часть «Гранита» можно заменить ядерной с тротиловым эквивалентом до 500 килотонн. Это позволит поражать крупные цели на воде.

«Не надо шутить с Россией»

Как отметил Иван Аркатов, отношения России с США сегодня оставляют желать лучшего. При этом Соединенные Штаты, помимо активной информационной войны против нашей страны, своими действиями провоцируют гонку вооружений.

«И в этой ситуации стоит отметить, что Россия в отличии от СССР не поддается на провокации, создавая максимально эффективные и максимально дешевые варианты вооружений. Наша страна отвечает на ином уровне, показывая отличный пример понимания стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Показательными являются крылатые противокорабельные ракеты «Гранит», — пояснил Иван Аркатов.

Политолог заметил, что США являются морской державой. Поэтому основу ее сил составляют авианосные группы во главе с авианосцами.

«Мы же в ответ не строим огромные корабли, авианосцы, а создаем простое и эффективное оружие, которое в разы дешевле чем, строительство подобных кораблей. В этом стоит отметить роль Шойгу, который выступает как отличный менеджер и стратег. При этом, говоря о «Гранитах», он посылает сигнал Западу — не надо шутить с Россией», — заключил Иван Аркатов.

Политолог назвал «Гранит» сигналом Шойгу для Запада

Военный эксперт Юрий Лямин заметил, что П-700 «Гранит», несмотря на свой возраст, действительно остается мощным средством борьбы с авианосными ударными группами противника. Но при этом оно является не единственным вооружением для таких целей.

«В борьбе с авианосными группами противника главным будет являться активно взаимодействие различных сил флота и применение всех имеющихся вооружений», — добавил Юрий Лямин.

Министр обороны Сергей Шойгу не раз демонстрировал готовность России вести переговоры по формированию новой версии Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но на случай, если Запад откажется решать вопрос дипломатическим путем, у российской стороны уже подготовлен ответ — С-500.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров