Политолог назвал противокорабельные ракеты «Гранит» сигналом Шойгу для Запада

Крылатые противокорабельные ракеты (ПКР) «Гранит» выступают в качестве сигнала министра обороны РФ Сергея Шойгу Западу. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Иван Аркатов.

Борьба с авианосцами США

Российские ПКР «Гранит» имеют огромный потенциал для борьбы с авианосными группировками Соединенных Штатов. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Сообщается, что именно «Гранит» имел ввиду министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, говоря о противодействии американским авианосцам. Он отметил, что Пентагон тратит военный бюджет на создание авианосных группировок в то время, как РФ делает упор на средства, которые могут быть использованы для борьбы с ними. Этот метод и эффективнее, и дешевле.

По мнению автора статьи, среди всех сверхзвуковых ПРК, которые были созданы в России со времен холодной войны, «Гранит» является оружием с наибольшей дальностью полета. Оно способно нанести авианосцам самый мощный удар.

Кроме того, «Гранит» способен достигать цели на расстоянии свыше 600 километров. Радиус зоны обороны американских авианосных группировок — 550 километров.

«Гранит» как раз отвечает всем требованиям российского оружия, нацеленного на формирование удара против авианосцев», — говорится в статье.

При этом боевую часть «Гранита» можно заменить ядерной с тротиловым эквивалентом до 500 килотонн. Это позволит поражать крупные цели на воде.

«Не надо шутить с Россией»

Как отметил Иван Аркатов, отношения России с США сегодня оставляют желать лучшего. При этом Соединенные Штаты, помимо активной информационной войны против нашей страны, своими действиями провоцируют гонку вооружений.

«И в этой ситуации стоит отметить, что Россия в отличии от СССР не поддается на провокации, создавая максимально эффективные и максимально дешевые варианты вооружений. Наша страна отвечает на ином уровне, показывая отличный пример понимания стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Показательными являются крылатые противокорабельные ракеты «Гранит», — пояснил Иван Аркатов.

Политолог заметил, что США являются морской державой. Поэтому основу ее сил составляют авианосные группы во главе с авианосцами.

«Мы же в ответ не строим огромные корабли, авианосцы, а создаем простое и эффективное оружие, которое в разы дешевле чем, строительство подобных кораблей. В этом стоит отметить роль Шойгу, который выступает как отличный менеджер и стратег. При этом, говоря о «Гранитах», он посылает сигнал Западу — не надо шутить с Россией», — заключил Иван Аркатов.

Военный эксперт Юрий Лямин заметил, что П-700 «Гранит», несмотря на свой возраст, действительно остается мощным средством борьбы с авианосными ударными группами противника. Но при этом оно является не единственным вооружением для таких целей.

«В борьбе с авианосными группами противника главным будет являться активно взаимодействие различных сил флота и применение всех имеющихся вооружений», — добавил Юрий Лямин.

Министр обороны Сергей Шойгу не раз демонстрировал готовность России вести переговоры по формированию новой версии Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но на случай, если Запад откажется решать вопрос дипломатическим путем, у российской стороны уже подготовлен ответ — С-500.