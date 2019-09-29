Песков объяснил, зачем Путин написал послание странам НАТО

Москва, 29 сентября. Послание российского лидера Владимира Путина о ракетах средней и меньшей дальности направлено на то, чтобы не допустить роста напряженности. Об этом заявил в воскресенье журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, письма разослали «в основные страны Европы и Азии», а также в различные мировые организации.

Песков обратил внимание, что «президент Путин продолжает усилия с тем, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в плане глобальной безопасности и стабильности», невзирая на то, что именно по вине американской стороны произошел слом ДРСМД.

Кроме того, он добавил, что формат послания не предполагал обязательных ответов, сообщает РИА Новости.

Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент РФ написал главам некоторых стран, в том числе входящих в Североатлантический альянс, письмо с инициативой по введению моратория на развертывание в Европе и других регионах РСМД.

Как сообщал телеканал «360», второго августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Инициатором выступили Штаты, обвинившие российскую сторону в невыполнении соглашения. Москва категорически отрицает все обвинения и выдвигает в ответ встречные претензии касательно невыполнения договора самим Вашингтоном.