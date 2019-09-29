Украина собирается восстановить пассажирские перевозки в Крым



Киев, 29 сентября. Власти Украины готовятся восстановить транспортное сообщение с Крымом, заявил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

При этом он не уточнил, о каких именно перевозках идет речь: автобусных или железнодорожных. Сначала, как подчеркнул Криклий, нужно достроить достроить новые пропускные пункты. Строительство двух контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) «Чонгар» и «Каланчак» уже ведет компания «Укзализныця» («Украинские железные дороги»). В дальнейшем, по словам министра, планируется определение перевозчиков-организаторов пассажирских перевозок.

«КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала «Укрзализныця». Они сейчас занимаются этим проектом», — цитирует Криклия «Cтрана.ua».

По его словам, сервисная часть на этих КПВВ также будет построена.

«И будут там соответствующие станции. Ну, а уже конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть также при нашем участии», — заключил он.

Напомним, железнодорожное и автобусное пассажирское сообщение с полуостровом Киев разорвал в декабре 2014 года. Правительство пятого президента Украины Петра Порошенко было резко против посещения украинцами полуострова, «оккупированного государством-агрессором». Однако это никак не отразилось на то, что Крым был и остается одним из самых популярных и любимых мест для отдыха у жителей Украины.