Дамаск, 29 сентября. В Конституционном комитете Сирийской Арабской Республики не будет стран-наблюдателей, но он будет пользоваться международной поддержкой. Об этом сообщил спецпосланник генсека ООН по САР Гейр Педерсен.

По его словам, сформированный конституционный комитет САР поддержан всеми членами Совбеза ООН, странами — гарантами перемирия в Сирии и малой группой по Сирии (Египет, Франция, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, Британия и США).

Ожидается, что в предстоящий понедельник во время заседания СБ ООН Педерсен сообщит детали о Конституционном комитете Сирии. Как отметил спецпредставитель, комитет должен заработать до конца октября текущего года.

«В том, что касается конституционного комитета, у нас международный консенсус. Его поддерживают все члены СБ ООН, партнеры по Астане и по малой группе», — передает РИА Новости слова Педерсена.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее объявил о финальном формировании Конституционного комитета САР и отметил, что он соберется в ближайшее время. Вердикт о создании этого органа был принят в январе прошлого года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Ираке и САР. На сегодняшний день официальный Дамаск занимается политическим урегулированием и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.