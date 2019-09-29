Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

В ДНР заявили, что часть Горловки осталась без электричества из-за обстрелов ВСУ

112
0 Оставить комментарий

В ДНР заявили, что часть Горловки осталась без электричества из-за обстрелов ВСУ

Донецк, 29 сентября. Часть подконтрольной Донецкой Народной Республике (ДНР) Горловки осталась без электроснабжения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в воскресенье журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По имеющимся данным, утром в воскресенье киевские военнослужащие обстреляли населенный пункт Гольмовский, расположенный в ДНР.

«В результате была повреждена трансформаторная подстанция. В настоящее время населенный пункт частично обесточен», — уточнили в СЦКК.

Ранее в воскресенье сообщили о 16 случаях нарушения режима прекращения огня украинской армией в Донбассе. 

Напомним, гражданская война на Украине началась весной 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ Киев заявил о старте так называемой антитеррористической операции против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в ходе встреч контактной подгруппы, но украинские власти постоянно нарушает взятые на себя обязательства.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров