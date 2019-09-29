Фото авианосца США в «ловушке» китайских кораблей опубликовано в Сети

Пекин, 29 сентября. Китайское издание Sohu опубликовало спутниковые фото авианосца американского флота «Рональд Рейган» в Южно-Китайском море, который оказался в «ловушке» пяти китайских военных кораблей.

USS Ronald Reagan aircraft carrier and some unidentified warships were seen sailing in the area north-east of Spratly Islands in the South China Sea on September 28. pic.twitter.com/eQNOBku8eV — Duan Dang (@duandang) 28 сентября 2019 г.

Как отметил пресс-секретарь министерства национальной обороны Китая Рен Гоцян, авианосец был направлен американскими властями с целью демонстрации силы и повышения милитаризации Южно-Китайского моря, сообщает телеканал «360».

«Китайские военные будут выполнять свои обязанности и задачи и активно защищать национальный суверенитет и безопасность», — подчеркнул представитель китайского ведомства.

Напомним, китайские власти в течение долгих лет ведут споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) относительно территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были найдены существенные запасы углеводородов. Речь идет главным образом об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот территориальный спор так или иначе вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия, а также Филиппины.

Отметим, что Штаты не являются стороной неразрешенного спора, однако не признают претензии Пекина и настаивают на своем праве «свободного судоходства» в указанном регионе.