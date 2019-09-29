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В Саудовской Аравии расстреляли телохранителя короля

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В Саудовской Аравии расстреляли телохранителя короляКаир, 29 сентября. Личный телохранитель короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм скончался от огнестрельного ранения. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya. 

Официальный представитель полицейского департамента Мекки рассказал, что генерал аль-Фагм был застрелен вечером 27 сентября, в субботу, в доме своего друга.

Сообщается, что телохранитель короля приехал в дом другу, где между ним и еще одним гостем по имени Мамдух бен Мешааль Аль Али произошел конфликт. 

После ссоры Мамдух вышел из дома и через некоторое время вернулся обратно уже с оружием и открыл беспорядочную стрельбу по всем, кто находился в помещении. 

В результате королевский бодигард получил огнестрельное ранение и скончался после госпитализации в больнице. Сообщается, что есть также двое пострадавших — хозяин дома и рабочий с Филиппин.

Когда полиция прибыла на место преступления, Мамдух еще находился в доме. Он отказался сдаваться сотрудникам правоохранительных органов и начал оказывать сопротивление.

В результате он был застрелен сотрудниками полиции. В ходе перестрелки с ним ранения получили пятеро саудовских полицейских. 

Генерал Абдель Азиз аль-Фагм работал с саудовскими монархами на протяжении многих лет. Он был личным телохранителем покойного короля Абдаллы, а впоследствии охранял короля Сальмана и считался одним из лучших в своем деле.

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Источник: English.alarabiya.net
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