Сирия, 29 сентября. Курды принудительно переселили 15 семей из города Хасака в лагерь «Аль-Ариша». САА обнаружила тайник с вооружением исламистов в Даръа. Членов группировки «Силы освобождения Африна» подозревают в минировании автомобиля в Аль-Бабе в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили склад с вооружением исламистов в провинции Даръа.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обменивается ударами с курдами в районе Тель-Рифата в Северном Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: оказалась под огнем сил САР в южной части Идлиба.

Курды: подозреваются в минировании автомобиля в городе Аль-Баб на северо-востоке от Алеппо; переселили 15 семей из города Хасака в лагерь «Аль-Ариша».

Провинция Алеппо

В северной части провинции продолжаются столкновения между исламистами вооруженной оппозиции, выступающими при поддержке ВС Турции, и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). По данным новостного портала Step News Agency, противники ведут перестрелки недалеко от населенных пунктов Тель-Рифат и Харбул. О потерях сторон в живой силе или военной технике пока ничего неизвестно. Напомним, накануне курды и «Сирийская свободная армия» (ССА) также обменивались ударами в районе города Манбидж.

Тем временем протурецким боевикам удалось предотвратить взрыв в городе Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо. Радикалы ССА обезвредили СВУ, обнаруженное в автомобиле, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (XXVII27). По предварительной информации, транспортное средство могло быть заминировано курдскими радикалами из группировки «Силы освобождения Африна», которые нередко осуществляют подпольные вылазки в зонах контроля союзных Турции бандформирований в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Даръа

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) не прекращают вести работы по разминированию местности в провинции Даръа, территория которой была полностью зачищена от исламистов вооруженной оппозиции в конце июля 2018 года. Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что военнослужащие САА обнаружили крупный склад с оружием и боеприпасами, оставленный джихадистами со времен оккупации региона. Кроме того, был выявлен полевой госпиталь боевиков. Данные о составе изъятого вооружения пока уточняются. Напомним, операция под названием «Базальт» в Даръа и соседней Эль-Кунейтре была проведена за короткий срок, поскольку со многими бандгруппами удалось достичь мирного урегулирования конфликта благодаря посредничеству сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Идлиб

В Южном Идлибе вновь отмечаются вооруженные стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских группировок. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), артиллерийские дивизионы правительственных войск открыли огонь по укрепрайонам радикалов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и выступающих на ее стороне формирований на окраинах населенных пунктов Маар-Зита и Маарет-Хурма. Сведения о нанесенном джихадистам уроне пока выясняются.

Между тем агентство новостей SANA News сообщает о том, что боевики «Джебхат Ан-Нусры»1***, стоящей во главе «Тахрир Аш-Шам», продолжают препятствовать выходу мирных жителей с оккупированных исламистами территорий. Это подвигло население прибегнуть к организации протестных акций. Так, в ряде районов провинции состоялись митинги, участники которых требовали открыть шоссе, ведущие к гумкоридору «Абу-Духур».

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (VlastimilKocab) сообщает о том, что боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) принудительно переселили 15 семей мирных жителей, проживавших в административном центре провинции, в лагерь для беженцев «Аль-Ариша», расположенный южнее. Напомним, летом из пункта временного размещения, напротив, были эвакуированы 42 семьи ввиду его перенаселения. Как и на других территориях, оккупированных курдами, здесь наблюдается гуманитарный кризис. В лагере проживают более десяти тысяч беженцев, тогда как количество палаток составляет порядка двух тысяч. Неоднократно в «Аль-Арише» состоялись демонстрации, в ходе которых протестующие требовали улучшения условий проживания. В свою очередь курды открывали огонь по митингующим.

1 Организация запрещена на территории РФ.