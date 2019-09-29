NYT заявила, что Трамп искал украинский след во вмешательстве в выборы в США



Вашингтон, 29 сентября. Американский лидер Дональд Трамп искал следы вмешательства Украины в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом заявили источники газеты The New York Times.

По словам собеседников издания, Трамп якобы вел в отношении Киева «теневую внешнюю политику», цель которой сильно отличалась от официального курса Вашингтона и тезиса о мнимом российском вмешательстве в выборы. Авторы расследования NYT считают, что поиском украинского следа Трампу помогал его личный адвокат Рудольф Джулиани. 27 cентября он заявил, что располагает даже доказательствами по этому вопросу.

«У меня были прямые свидетели, видеокассеты и компрометирующие документы, чтобы это доказать. Смотрите и ждите!», — написал Джулиани в своем Twitter.

Кроме того, как отмечает NYT, во время своего недавнего скандального телефонного разговора с Зеленским Трамп также коротко упомянул о вмешательстве в выборы. По данным собеседников издания, лидер США предполагал, что Киев может быть связан с распространением во время президентской гонки в Штатах компромата на Пола Манафорта.

11 сентября стало известно, что Трамп еще на год продлил режим санкций за иностранное вмешательство в выборы. В администрации США тогда заявили, что это решение было сделано из-за угрозы национальной безопасности и внешней политики Штатов.

Ранее телеканал 360 сообщил о публикации Белым домом стенограммы телефонной беседы Трампа и Зеленского, после которой против американского президента была начата процедура импичмента.

Напомним, в марте этого года Пол Манафорт был приговорен к 7,5 годам лишения свободы по результатам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. К слову, та же NYT в августе сообщила о том, что громкий провал Мюллера поставил в крайне неудобное положение местные СМИ. Главный редактор газеты Дин Бакет тогда приказал сотрудникам срочно прекращать писать о возможных связях Трампа с Россией и заняться обвинениями лидера страны в расизме.