Белух в «китовой тюрьме» отучают от людей перед выпуском в естественную среду обитания

Владивосток, 29 сентября. Оставшихся в «китовой тюрьме» в Приморье белух отучают от людей перед тем, как выпустить на волю. Об этом рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

«Одно из основных мероприятий по реадаптации заключалось в отучении животных от человека. Режим кормления был изменен на случайный, а не по графику, и рыбу давали через специальную трубу, чтобы белуха искала ее внизу, как в естественных условиях, а не поднимала голову вверх, ища человека с кормом», — объяснили в институте.

Отмечается, что эти и ряд дополнительных рекомендаций подготовил Научный консилиум. Разработанные советы направлены отловщикам животных.

Напомним, первую группу млекопитающих — двух косаток и шесть белух, которых содержали в так называемой приморской «китовой тюрьме», выпустили в море 27 июня.

Вторая и третья группы из трех косаток были отправлены в море 16 июля и 6 августа соответственно​​​. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа.

В Instagram-аккаунте ВНИРО сообщается, что 28 сентября очередная партия из 14 белух отправлена морем на научно-исследовательском судне «Владимир Сафонов» к месту выпуска в Хабаровском крае для их возвращения в естественную среду обитания.

По предварительным данным, в бухте Средняя остается еще 61 белуха.

Напомним, о млекопитающих, находящихся в «китовой тюрьме», стало известно в октябре 2018 года, когда активисты Greenpeace рассказали о подготовке к незаконной продаже 13 краснокнижных косаток. Животных должны были нелегально доставить из Приморского края в Китай.

Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу РФ вместе с учеными решить судьбу животных. Кроме того, глава государства затронул этот вопрос во время прямой линии 20 июня.

Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.