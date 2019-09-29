Как оскорбление Зеленским Меркель отразится на отношении ЕС к Украине

Европа будет действовать решительнее в отношении Украины из-за оскорбления Киевом немецкого правительства. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Зеленский обидел Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись с американским лидером Дональдом Трампом по поводу того, что немецкий канцлер Ангела Меркель мало делает для Украины, оскорбил правительство Германии. Об этом заявил еженедельник Spiegel.

Дипломатические усилия Меркель в телефонном разговоре Зеленского с Трампом к неудовольствию Берлина не были оценены ни единым словом, отмечает газета.

«В первую очередь, именно канцлер Германии и бывший тогда министром иностранных дел Штайнмайер сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта», — напомнил лидер фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених.

Сообщается, что в то же время посол Украины в Берлине Андрей Мельник пытается «склеить осколки». По его словам, президент Зеленский ценит огромное личное участие канцлера Германии.

Европа будет решительнее

Как отметил Евгений Голышкин, после прошедшей встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского «коллективная Европа» должна пересмотреть свою стратегию в отношении Украины. Заявления Зеленского в унисон с недвусмысленными высказываниями Трампа о «недостаточной активности ЕС» и деятельности отдельных руководителей европейского сообщества не остались незамеченными в ряде европейских СМИ.

«Теперь чиновники ЕС будут более решительными при ведении переговоров в отношении «нормандского формата», в вопросах энергетической безопасности Европы, роли украинской ГТС в соблюдении контрактов с Россией о поставках стратегического сырья. Конечно же, Украину будут использовать и дальше в роли «точки нестабильности» ее заокеанские партнеры. США всегда действовали чужими руками, а уж в складывающейся ситуации со своими внутренними проблемами противостояния двух крупнейших политических лагерей — брезговать возможными потерями такого «союзника» не станут и подавно», — пояснил Евгений Голышкин.

По мнению эксперта, каким образом поступит Европа и Российская Федерация в складывающейся ситуации, предположить не сложно. Киев не сможет даже при помощи «старшего заокеанского брата» нарушить стабильность взаимоотношений между европейскими промышленниками и правительствами, переживающими за благополучие собственных граждан и стратегическим поставщиком сырья — Россией.

«В самое ближайшее время Европа включится в процесс активизации своих сил влияния на Украине и будет вынуждать Киев к выгодным для себя условиям без оглядки на желания Вашингтона», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства заявил о существовании «формулы Зеленского», которая якобы должна прекратить гражданскую войну на территории Донбасса. Одна из главных составляющих этой формулы — переход к радикальным мерам, если ситуация на юго-востоке страны не будет решена в самое ближайшее время.