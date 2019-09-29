В ЛНР предупредили об ужесточении Киевом правил пересечения линии соприкосновения

Луганск, 29 сентября. Украинская сторона ужесточила правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщила журналистам в воскресенье представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Ольга Кобцева.

Она отметила, что граждане ЛНР до пересечения линии разграничения обязаны ознакомиться с последними редакциями в законодательстве Украины и «принять взвешенное решение, чтобы себя и своих близких не подвергать опасности».

Кобцева также обратила внимание, что с 29 октября текущего года жители ЛНР и ДНР, не достигшие 16-летнего возраста, не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении.

Она напомнила, что новые правила определены постановлением правительства Украины от 17 июля текущего года.

Гражданская война на Украине началась весной 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев регулярно нарушает минские договоренности.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. По словам российского лидера, такое решение принято для «защиты прав и свобод человека и гражданина». Согласно указу, срок рассмотрения заявления не должен превышать 90 дней.