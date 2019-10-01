Сирийская армия нашла оружие американского производства, принадлежавшее боевикам

Дамаск, 1 октября. Сирийские силы безопасности обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, часть из которых была американского и израильского происхождения, при обыске в южной провинции Даръа. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Среди обнаруженных находок были в том числе десятки ракет «Град», беспилотники, устройства связи и металлоискатель.

Источник в службе безопасности заявил, что «во время прочесывания районов, где сирийская правительственная армия восстановила безопасность и стабильность, компетентные органы обнаружили некоторое количество оружия, боеприпасов, снарядов и средств связи производства Motorola израильского производства и фургон Toyota, также привезенный из Израиля».

Источник отметил, что во время осмотра секретных тайников и подвалов домов, подразделения сирийской армии также обнаружили снайперские и штурмовые винтовки различных типов, американские и израильские пулеметы, металлоискатель и беспилотный аппарат, израильские устройства связи и приборы ночного видения.

Стоит отметить, что размер и качество этого оружия указывают на огромную поддержку, оказываемую террористическим организациям в южном регионе, кроме того, это доказывает непосредственное взаимодействие других стран с боевиками.

Это далеко не первый случай, когда сирийские военные находят оружие боевиков, оставленное в освобожденных регионах сирийской республики.

Ранее сообщалось, что во время завершения зачистки в деревне Кафр-Набуда к северо-западу от сирийской провинции Хама правительственные силы обнаружили боеприпасы и различное оружие, оставшееся от террористических группировок, которые ранее обитали в этом регионе.

Среди найденных вооружений были пулеметы пулеметы ПКМ и ПКТ, автоматы, приборы наблюдения и 120-миллиметровые минометы.