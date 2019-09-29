Оппозиционеры E-Zingo Biani готовят мирный марш в столице ЦАР

Банги, 29 сентября. Активисты оппозиционного движения «Объединенный фронт защиты нации» (E-Zingo Biani) планируют провести мирный марш в Банги и передать меморандум правительству.

Об этом представители организации заявили журналистам местных СМИ. Как уточняет abangui.com, акцию намерены провести 30 сентября.

«Этот марш преследует две цели: подтвердить 12 гражданских требований E-Zingo Biani, обнародовать и передать национальным властям и международному сообществу меморандум с предложениями по выходу из кризиса», — пояснил координатор движения Жерве Лакоссо.

Напомним, в середине июня оппозиционеры «Объединенного фронта защиты нации» также провели в Банги митинг, который не был согласован с властями. Тогда на акции были задержаны два журналиста Agence France Presse. Сотрудники французского агентства вместе с провокаторами пытались нарушить общественный порядок, подстрекали людей кидать камни в правоохранителей.

Политолог и международный эксперт Института новейших государств Алексей Мартынов в комментарии ФАН, подчеркнул, что сам факт пребывания на территории ЦАР журналистов AFP вызывает подозрения. Он не исключил, что это не журналисты, а «обыкновенные провокаторы западных спецслужб».

Аналитик Николай Лагин разделил его мнение, напомнив, что «ситуация в ЦАР отлично демонстрирует подходы европейской прессы: устроить провокацию ради рейтингов, не заботясь о последствиях для самой страны».