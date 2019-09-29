Военные РФ в Сирии зафиксировали 35 нарушений в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама

Дамаск, 29 сентября. Российские наблюдатели за минувшие сутки зафиксировали 35 нарушений режима прекращения военных действий в Сирийской Арабской Республике, турецкие — 23. Об этом сообщается в информационном бюллетене министерства обороны России, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

По имеющимся данным, российские военные за прошедшие 24 часа зафиксировали 35 фактов открытия огня в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 23 факта открытия огня в провинциях: Латакия — 6, Идлиб — 6, Хама — 6, Алеппо — 5», — следует из документа.

Ранее сообщалось, что более 1,2 тыс. сирийских беженцев вернулись в свои дома из Ливана и Иордании.

Напомним, вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. На сегодняшний день власти Сирии занимаются политическим урегулированием, восстановлением инфраструктуры и экономики республики, а также возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.