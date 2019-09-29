В ДНР сообщили о 16 случаях нарушения прекращения огня украинской армией

Донецк, 29 сентября. Украинские военные 16 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщил представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По его данным, огонь солдаты ВСУ вели из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Всего они успели выпустить по территории республики около 70 боеприпасов.

Напомним, гражданская война началась на Украине в 2014 году после госпереворота. Донецкая и Луганская народные республики отказались признавать легитимность новых властей и объявили о своей независимости. Тогда Киев начал проводить против них так называемую антитеррористическую операцию, в дальнейшем ее переименовали в операцию объединенных сил (ООС). По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Поиском путей мирного урегулирования конфликта занимается в том числе и контактная группа в Минске. С сентября 2014 года ее участники приняли уже три документа, предусматривающие шаги по деэскалации конфликта. Однако стороны продолжают обвинять друга в друга в нарушениях минских соглашений.