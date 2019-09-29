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Появилось видео одного из самых быстрых нокаутов в истории Bellator

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Появилось видео одного из самых быстрых нокаутов в истории BellatorИнглвуд, 29 сентября. На турнире Bellator 228 произошел один из самых быстрых в истории организации нокаутов на 8-й секунде боя. Видео опубликовано в Twitter организации.

Боец смешанного стиля (ММА) из США 24-летний Эд Джей Макки одержал победу над своим соперником, бойцом армянского происхождения 34-летним Георгием Караханяном, зафиксировав один из самых быстрых нокаутов в истории Bellator.

Отмечается, что традиционное представление спортсменов перед поединком длилось дольше, чем само состязание, поскольку Макки практически сразу нанес сопернику мощный удар, отправив его на настил.

Американец не остановился и начал добивать соотечественника, и судья уже на восьмой секунде был вынужден остановить поединок.

 

 

Эта победа стала для Макки уже 15-й в Bellator. А Караханян потерпел 10-е поражение за 38 поединков.

Поединок состоялся в рамках 1/8 финала Гран-При в полулегком весе. Он проходил в американском городе Инглвуд в штате Калифорния.

При этом нокаут на 8-й секунде не является в организации самым быстрым. 

По данным статистики, самый быстрый нокаут в истории Bellator на сегодняшний день принадлежит американку Майку Кимблу, который нокаутировал своего соотечественника Алекса Поттса за 6 секунд. Рекорд был зафиксирован на турнире Bellator 207 в Коннектикуте.

Bellator — американская спортивная организация, которая проводит бои по смешанным единоборствам.

Ежегодно она организует турниры, в которых победители определяются по олимпийской системе в различных весовых категориях. Также в Bellator проводятся схватки за чемпионский пояс организации. 

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Источник: Newinform.com
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