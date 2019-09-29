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Новый документ для устройства на работу появился в России

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Новый документ для устройства на работу появился в России

Москва, 29 сентября. Вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда России об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Так, вместо свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), выдача которых в настоящее время прекратилась, в список включен идентичный документ в электронном виде.

Как пишут «Известия», в новый документ входит такой же информационный набор, что и в бумажный полис. Получить его можно через личный кабинет на официальном сайте Пенсионного фонда России (ПФР) или госуслуг. Кроме того, его можно получить в территориальном управлении Пенсионного фонда или Многофункционального центра (МФЦ).

Бумажные СНИЛС, которые граждане получили на руки ранее, сохраняют силу и их обмен не нужен.

Отмечается, что каждое уведомление защищено электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального отделения ПФР. Напомним, в апреле текущего года Пенсионный фонд Российской Федерации назвал сроки перевода номеров бумажных СНИЛС в электронный вид. Отмечалось, что на перевод может понадобиться около трех месяцев.

 

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Источник: Известия
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