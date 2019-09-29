Более 1,2 тыс. беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании

Дамаск, 29 сентября. Более 1,2 тыс. беженцев вернулись в Сирийскую Арабскую Республику за минувшие сутки из Ливана и Иордании. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном в воскресенье на сайте Минобороны России.

По данным ведомства, за прошедший день с территорий иностранных государств возвратились 1239 беженцев, в том числе из Ливана через контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 403 человека, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 836 сирийцев.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается в течение восьми лет — с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над международной террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. В настоящее время сирийские власти работают над политическим урегулированием, восстановлением инфраструктуры страны и возвращением беженцев. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков и членов бандитских вооруженных формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.