Дамаск, 30 сентября. Сотни сирийских семей вернулись в свои дома в городе Мурек, расположенном в северной части Хамы. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Этот город был освобожден сирийской правительственной армией в конце прошлого месяца при поддержке российской авиации во время крупномасштабной военной операции, в ходе которой террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 были изгнаны из региона.

Семьи прибыли на своих автомобилях вместе со всеми личными вещами из специального гуманитарного коридора, а затем прошли все необходимые проверки, после чего силы безопасности САР разрешили им войти в свои дома.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Органы здравоохранения в провинции Хама также предоставили первую медицинскую помощь возвращающимся лицам, ведь долгое время они не могли получить необходимые лекарства и прививки.

Делегация российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) также содействовала в помощи сирийским беженцам, решившим вернуться в город Мурек.

Напомним, что в прошлом месяце сирийская правительственная армия восстановила контроль над городами Аль-Латамина, Кафр-Зета, Мурек, Маракба и Аль-Лехайя в северной части Хамы, последние террористические группировки были ликвидированы совместными усилиями сирийских военных и российской авиации.

Ранее сообщалось, что в течение последних двух недель террористические организации препятствовали тому, чтобы сирийцы, проживающие в районе провинции Идлиб, могли пройти в коридор Абу-Духур в юго-восточной части региона и перейти на безопасную территорию, освобожденную сирийской правительственной армией. Этот коридор был открыт местными властями при содействии российской стороны, чтобы мирные жители могли покинуть подконтрольные террористам районы и попасть в города, находящиеся под защитой сирийской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.