Американский комик назвал Зеленского «чуваком под давлением» после его беседы с Трапом

Вашингтон, 29 сентября. Американский комик Билл Марр после встречи президентов Украины и США назвал Владимира Зеленского «чуваком под давлением» и жестко высмеял его поведение и речь на английском языке.

Разбор полетов украинского президента Билл Мар устроил в эфире программы The Daily Show. Предметом для шуток Мара стал уровень владения Зеленского английским языком, кроме того, он обратил внимание на реакцию Зеленского на скандальную телефонный разговор с Трампом.

«Чувак выглядит, как будто он под сильным давлением. Нельзя такие вопросы задавать при Трампе, это как спрашивать заложника, как с ним обращаются, когда бандит спит рядом», — считает комик.

Напомним, из-за разговора Трампа с Зеленским в США уже запустили процедуру импичмента президента. Согласно стенограмме беседы, которую опубликовал Белый дом, президент Украины пожаловался Трампу, что Франция и Германия не соблюдают санкции против России, а также поддержал слова Трампа о том, что Вашингтон поддерживает Киев гораздо больше, чем Европа. После скандала, разгоревшегося на фоне этих телефонных переговоров, главу Украины уже окрестили «Моника Зеленски» .

Такое сравнение Зеленского с Левински привел ранее американский телеведущий Джимми Киммел

«Обменялись любезными словами, подружились, совершили преступление. Кто бы мог подумать, что Владимир Зеленский станет его Моникой Левински. Но так и есть», — цитирует его телеканал 360.

Сам Трамп и его помощники считают, что ответственность за новый скандал вокруг телефонного разговора с Зеленским несет исполняющий обязанности главы аппарата администрации Штатов Мик Малвэни.