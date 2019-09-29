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Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом

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Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом

Москва, 29 сентября. Российский лидер Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю — праздником Рош ха-Шана. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

Российский президент отметил, что этот древний праздник олицетворяет стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, а также призывает их заботиться о чистоте своих мыслей и дел.

Путин обратил внимание на то, что еврейские организации с уважением относятся к историческому, культурному и духовному наследию предков, а также подключают молодежь к важным традициям и обычаям.

Кроме того, глава российского государства добавил, что такие организации заслуживают искреннего признания за активное содействие в общественной жизни, реализации социальных и благотворительных идей.

Путин пожелал, чтобы наступающий год принес благополучие, счастье и процветание.

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Источник: Кремль
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