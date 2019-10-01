ФАН сравнило тюремные сроки за незаконные митинги на «демократическом» Западе

Депутат Государственной думы Сергей Шаргунов предложил смягчить уголовное наказание за неоднократные нарушения порядка организации или проведения митингов. Внесенный парламентарием законопроект предполагает декриминализацию статьи 212.1 УК РФ при отсутствии насильственных действий. На данный момент Уголовный кодекс РФ предусматривает лишение свободы за регулярное, более двух раз, участие в митингах. Однако в России даже систематические нарушители общественного порядка могут избежать крайних мер наказания при отсутствии агрессии с их стороны. В то же время во многих странах мира сам факт присутствия на несанкционированном собрании уже становится основанием для уголовного преследования и лишения свободы.

Накануне ФАН раскрыло детали иностранного вмешательства в организацию оппозиционных митингов в России. В специальном проекте «Анатомия протеста» была выявлена причастность к подготовке и проведению протестных акций со стороны главы службы безопасности посольства США в Москве, сотрудника ЦРУ Стивена Секстона, а также использование идентичных протестам в Гонконге моделей. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ФАН о мерах противодействия подрывной работе спецслужб США, российская сторона всегда принимала и продолжит принимать необходимые меры по защите граждан и государства от подобных проявлений.

Федеральное агентство новостей проанализировало уголовное и административное законодательство о митингах в странах Европы и США и сравнило наказания за нарушения во время массовых акций в нескольких зарубежных государствах. Выяснилось, что российская правоохранительная система подходит к выбору меры наказания для рядовых участников митингов куда более лояльно, чем представители «просвещенных демократий».

В ряде стран Европы и США попасть за решетку можно на первом же нелегальном шествии, даже не проявляя агрессии в отношении кого бы то ни было. Максимальные предусмотренные законом некоторых стран сроки составляют 10 лет. При этом решение посетить несогласованное мероприятие может обернуться для его участников не только ограничением свободы, но и лишением жизни.

США

В США закон предусматривает наказание за организацию и участие в массовых беспорядках. Под это определение попадают любые акты насилия, совершаемые группой из трех или более лиц, вызывающие опасность или приводящие к порче чужого имущества или телесным повреждениям другим лицам. Нарушением признается и попытка привлечь к хулиганским действиям новых участников. Несогласованные акции автоматически признаются публичными беспорядками. При этом само присутствие на нелегальном митинге уже является правонарушением, даже если конкретный участник не совершает никаких действий.

Во всех этих случаях полиция вправе разгонять пикет и арестовывать наиболее активных участников. Санкции за нарушения определяются самостоятельно каждым штатом. Так, в Калифорнии только за призывы к беспорядкам можно получить штраф в 1000 долларов и лишение свободы на срок до года.

Максимальное наказание, которое может грозить участникам несанкционированных демонстраций в случае наличия у них предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия, — 10 лет лишения свободы. Также до 10 лет за решеткой в некоторых штатах можно получить за участие без совершения специфических действий в протестах против строительства нефте- и газопроводов и других значимых объектов инфраструктуры.

В Северной Дакоте участников беспорядков, в которых задействовано свыше 100 человек, может ожидать наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч долларов и лишения свободы на срок до 10 лет. В Западной Вирджинии за участие в митинге можно лишиться жизни: в штате расширенный перечень правоохранительных структур, представители не считаются виновными в смерти или травмах участников незаконных акций при их разгоне.

Германия

Согласно Федеральному закону Германии «О собраниях и шествиях», власти могут заставить прекратить массовую акцию, если во время мероприятия возникает опасность нанесения материального ущерба или травмирования людей. Правоохранители имеют право применять дубинки, слезоточивый газ, водометы и, по собственному усмотрению, огнестрельное оружие. Действия полицейских в этих случаях будут оправданы законом.

Статья «Нарушение мира (спокойствия) в регионе» Уголовного кодекса ФРГ предполагает лишение свободы на срок до трех лет или штраф за совершение в составе толпы насильственных действий против людей или имущества или угрозу насилием людям либо за активную демонстрацию своей готовности к подобным поступкам.

Отдельным правонарушением считается маскировка лица — за нее предусматривается наказание в виде лишения свободы до года. Тюремным заключением до двух лет может быть наказано использование одинаковой одежды или униформы, демонстрирующей единое политическое мировоззрение.

Франция

Во Франции предусмотрена уголовная ответственность за продолжение участия в мероприятии после требований правоохранителей разойтись. Суд может приговорить виновных к отбыванию наказания в местах лишения свободы в течение трех лет.

Если митингующие имеют при себе оружие, они также могут быть наказаны заключением до трех лет, умышленное продолжение участия в акции для вооруженных протестующих грозит обернуться пятью годами в тюрьме. Для вооруженных людей только само участие в сборище наказывается тремя годами тюремного заключения, €45 000 штрафа, а умышленное продолжение такого участия после требований разойтись увеличивает этот срок до пяти лет, а штраф — до €75 000. За попытку скрыть лицо во время участия в беспорядках можно попасть в места лишения свободы на три года. Штраф за такой «маскарад» может составить до €15 000.

За несогласованную акцию или предоставление недостоверной информации о ней (независимо от наличия или отсутствия на них насильственных действий и погромов) предусмотрено наказание лишением свободы на срок до 6 месяцев и штраф до €7500. Посвященное проведению уличных собраний законодательство Франции также регламентирует порядок обысков в районе манифестаций для выявления угрожающих общественной безопасности предметов.

Великобритания

Британская полиция уполномочена разгонять, в том числе с применением физической силы и спецсредств, несанкционированные митинги, препятствующие движению транспорта или пешеходов. Кроме того, руководители территориальных подразделений полиции Великобритании вправе вынести запрет на проведение всех массовых мероприятий в течение трех месяцев, если они сочтут, что существуют предпосылки перерастания таких акций в беспорядки. Также в качестве одного из оснований для запрета может служить не вызывающая доверия репутация организатора.

Самые жесткие меры (до 10 лет тюрьмы) предусмотрены для участников массовых беспорядков. В качестве таких акций квалифицируются любые мероприятия, где не менее 12 человек применяют или высказывают угрозы применения насилия, заставляя посторонних испытывать страх за собственную безопасность аналогично, например, нападению протестующих на мотоциклиста в Москве 31 августа или неоднократной травле журналиста телеканала «Россия» Ярослава Красиенко.

Если в митинге участвуют от 3 до 12 человек, то наказанием для протестующих может стать лишение свободы на срок до 5 лет или штраф в 2000 фунтов.

Италия

К разгону митинга правоохранители на Апеннинском полуострове приступают, если в ходе мероприятия происходит «надругательство над государственной символикой», глумление над властями страны или причиняется ущерб авторитету государства. Кроме того, вне закона акции, угрожающие общественному порядку и наносящие ущерб жителям страны. Полицейские в таких ситуациях делают три устных предупреждения и переходят к применению силы. Все, кто не подчиняется полиции, могут быть лишены свободы на срок от месяца до года.

Для организаторов незаконных митингов и шествий без уведомления правоохранительных органов предусмотрено наказание в виде заключения под стражу на срок до шести месяцев.

Швеция

Организаторы и подстрекатели митингов в Швеции могут оказаться за колючей проволокой на срок до четырех лет, если во время митинга будет нарушен общественный порядок или продемонстрирован план применения насилия против публичной власти. Все участники таких собраний могут быть приговорены к двум годам заключения.

За сокрытие лица маской в Швеции, как и во Франции, предусмотрена отдельная статья. Даже на санкционированной акции протеста попытка спрятать лицо может караться шестью месяцами лишения свободы.