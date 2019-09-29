СМИ сообщили, кого Трамп считает виновником нового скандала в США

Вашингтон, 29 сентября. Глава Белого дома Дональд Трамп и ряд его помощников считают, что частичную ответственность за новый скандал, касающийся его телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, несет исполняющий обязанности главы аппарата администрации США Мик Малвэни (Michael «Mick» Mulvaney). Об этом сообщил телеканал CNN.

Как отмечает канал, Трамп и его окружение считают, что Малвэни не смог вовремя разработать план, который помог бы американскому лидеру привести доводы в свою защиту на фоне недавней публикации жалобы сотрудника американских спецслужб на хозяина Белого дома. Эта жалоба, напоминает канал, касается июльского разговора Трампа и Зеленского.

Как утверждают политические соперники Трампа, в ходе звонка лидер США якобы пытался убедить Зеленского инициировать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание материальной помощи Киеву. Демократ Байден на данном этапе является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре будущего года президентских выборах.

Согласно информации CNN, Трамп полагает, что Малвэни следовало подготовить для американской общественности весомые разъяснения относительно данной жалобы, а также содержания разговора лидеров. И Трамп, и его приближенные уверены, что Малвэни эту задачу провалил, сообщил телеканал.