Американскую делегацию на похоронах Жака Ширака возглавит посол США во Франции

Вашингтон, 29 сентября. Посол США во Франции и княжестве Монако Джейми Маккорт представит США на похоронах экс-президента Франции Жака Ширака в Париже. Об этом сообщили в Белом доме.

30 сентября, в понедельник, американскую делегацию на траурной церемонии в Париже возглавит Джейми Маккорт. Сообщается, что соответствующее распоряжение подписано главой США Дональдом Трампом.

22-й президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет. Он находился на посту главы государства с 1995 по 2007 годы.

Известно, что Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс.

30 сентября объявлено во Франции днем национального траура по Шираку, в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдет служба, на которой будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и лидеры других государств.

В воскресенье состоится церемония национального прощания с Шираком в Доме Инвалидов.

Ранее агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец сообщало, что для участия в церемонии памяти бывшего президента Франции в Париж прибудут 30 мировых лидеров.

На церемонию прощания с бывшим главой Франции прилетит президент России Владимир Путин. Информацию об этом подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.