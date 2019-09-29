Украинские власти подсчитали, сколько нужно средств на восстановление Донбасса

Киев, 29 сентября. Двух годовых бюджетов Украины не хватит для восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса. Об этом заявил журналистам руководитель министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Это точно не может поднять один годовой бюджет или даже два годовых бюджета. Необходимо говорить о более широких горизонтах», — отметил украинский министр.

По его подсчетам, к примеру, на восстановление запорожского моста необходимо 14-15 миллиардов гривен, а на весь дорожный фонд — 74 миллиардов гривен, сообщает «112 Украина» со ссылкой на украинские СМИ.

В предстоящем месяце в Мариуполе пройдет экономический форум с участием президента Украины Владимира Зеленского, где будет обсуждаться вопрос восстановления инфраструктуры Луганской и Донецкой областей. В настоящее время киевские власти ведут переговоры с международными партнерами — Словакией, Румынией, Польшей — по привлечению финансирования для инфраструктурных проектов на юго-востоке страны. По словам Криклия, указанные партнеры готовы выделить «более миллиарда долларов или евро».

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ Киев объявил о старте военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинские власти систематически нарушает взятые на себя обязательства.