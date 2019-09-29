Военнослужащие ВСУ в Донбассе спиваются и разбегаются, заявили в ЛНР

Киев, 29 сентября. Низкая укомплектованность одной из бригад Вооруженных формирований Украины (ВФУ) обусловлена постоянным ростом числа небоевых потерь, происходящих по причине пьянства, суицида и дезертирства. В условиях сложившейся ситуации командирам приходится идти на крайние меры. Об этом в ходе брифинга рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что нехватка личного состава является одной из острейших проблем украинских подразделений в зоне операции Объединенных сил (ООС) и уточнил, что в настоящее время укомплектованность 59 бригады ВФУ составляет всего 47%.

«Данная ситуация обусловлена постоянным ростом числа небоевых потерь как среди рядового состава, так и офицеров, а также нежеланием военнослужащих, спланированных для доукомплектования, выполнять боевые задачи в зоне ООС», – объяснил Филипоненко.

По словам офицера, только за текущую неделю в подразделениях этого соединения произошли два случая суицида и было нанесено ранение военнослужащему в результате пьяных разборок.

«Усугубляет положение низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих, вызванный, в первую очередь, боязнью участвовать в карательной операции и нежеланием убивать мирных жителей Донбасса. В связи с этим увеличивается количество случаев самовольного оставления позиций рядовым составом 59 бригады. Командиры подразделений, с целью сокращения случаев дезертирств, изымают у подчиненных военные билеты и паспорта», — рассказал офицер.

Также, отметил он, быстро растет количество военнослужащих, нежелающих продлевать контракты. Так, за последний месяц в этой бригаде отказались продолжить службу 86 человек, срок контрактов которых истек, рассказал представитель оборонного ведомства.

Филипоненко добавил, что в связи с низким уровнем укомплектованности в подразделениях 59 бригады ВФУ нехватка личного состава сказывается даже на выставлении боевого охранения.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР рассказывал о том, что солдаты ВСУ устроили массовую драку в Донбассе, в результате которой пострадали 15 человек.

Подобные происшествия в рядах ВСУ не являются редкостью. В июне сообщалось, что пьяный боец ВСУ открыл стрельбу по своим боевым товарищам.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в Киеве. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. Так образовались новые республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в ходе встреч специальной контактной группы, но украинские власти систематически нарушают взятые на себя обязательства.