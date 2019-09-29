Аршавин иронично прокомментировал трудоустройство Кокорина и Мамаева

Москва, 29 сентября. Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поздравил хавбека Павла Мамаева с подписанием контракта с футбольным клубом «Ростов».

Сине-бело-голубые ранее заключили новый договор с другим освободившимся по УДО участником дела о двух драках в центре российской столицы нападающим Александром Кокориным.

По словам Аршавина, Мамаев должен помочь ростовскому клубу. При этом экс-игрок сборной отметил, что рад за обоих парней, сообщал телеканал «Матч Премьер».

Однако он обратил внимание на то, что «обычно люди после тюрьмы не могут найти работу», поэтому трудоустройство Кокорина и Мамаева многое «говорит об уровне других футболистов».

«Они весь год ели «Доширак» и печеньки, час в день гуляли, пока другие тренировались. А клубы их ждут и хотят подписать», — иронично отметил бывший игрок «Зенита».

Мамаев благополучно прошел медицинский осмотр в футбольном клубе «Ростов» в прошедшую субботу. Ранее сообщалось, что руководство «быков» расторгло соглашение с хавбеком Мамаевым.

Напомним, 8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин, младший брат последнего и их друг стали зачинщиками двух драк в Москве. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе «Кофемания» избили руководителя департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин.

8 мая Пресненский суд российской столицы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили один год и пять месяцев заключения. 17 сентября Мамаев и братья Кокорины условно-досрочно освободились (УДО) из белгородской колонии №4.