Илон Маск озвучил «безумный» план по выводу корабля Starship на орбиту

Нью-Йорк, 29 сентября. Космический корабль Starship американской корпорации Space X может оказаться на орбите меньше чем через шесть месяцев. Об этом рассказал в воскресенье основатель компании Илон Маск в ходе официальной презентации на пусковом комплексе Space X.

Мероприятие было приурочено к годовщине первого вывода нужного груза на орбиту организованной Space X ракетой-носителем Falcon-1, который прошел более 10 лет назад.

«Это прозвучит безумно, но я считаю, что мы сможем достичь орбиты меньше чем через шесть месяцев», — сказал генеральный директор компании.

Он также подтвердил, что первый тестовый полет корабля на высоту 20 километров состоится в течение ближайших нескольких месяцев. В своем выступлении он в очередной раз детально описал технические характеристики ракеты. Прототип изготовлен из легированной стали, его длина составляет 50 метров, диаметр — девять метров, напомнил Маск.

Напомним, Starship — космический корабль многоразового использования, предназначенный для полетов на Красную планету и способный вместить 100 человек. Как ранее указывал Илон Маск, он основал в 2002 году Space X для того, чтобы помочь человечеству в колонизации Марса.

Ранее Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян.