Трамп хотел доказать причастность Украины к вмешательству в выборы в США

Нью-Йорк, 29 сентября. Президент США Дональд Трамп пытался найти информацию, свидетельствующую о том, что Украина была причастна к попыткам вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

«Несмотря на выводы разведывательных служб и Минюста США относительно того, что Россия несет ответственность за вмешательство в выборы 2016 года, Трамп был склонен искать доказательства того, что вмешательство было связано с Украиной и враждебными в отношении него силами, он даже был зациклен на сомнительной конспирологической теории, согласно которой там (на Украине) могла быть найдена пропавшая электронная переписка Хиллари Клинтон», — рассказывает The New York Times.

Издание отмечает, что выводы об этом сделаны на основе информации, полученной журналистами из документов и от ряда источников в США и на Украине.

Согласно публикации, Трамп направил на Украину своего адвоката Рудольфа Джулиани, который должен был, в том числе, получить эти данные.

Американский лидер и его адвокат вместе проводили в отношении Украины «теневую внешнюю политику», которая расходилась с официальным курсом США, считают в издании.

Так, по сведениям газеты, Трамп, в частности, полагал, что некие «силы на Украине», связанные с американской Демократической партией, содействовали распространению во время президентской гонки в США компрометирующих материалов о Поле Манафорте — лоббисте и политическом консультанте с более чем 40-летним стажем. Во время избирательных кампаний кандидатов в президенты США он был советником республиканцев Джеральда Форда, Рональда Рейгана, Джорджа Буша и Боба Доула.

На протяжении нескольких месяцев в 2016 году он возглавлял избирательный штаб Трампа и покинул должность руководителя после появления данных о том, что его имя фигурировало в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов.

The New York Times также пишет о том, что во время июльского разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским Трамп рекомендовал ему сотрудничать с министром юстиции и генеральным прокурором США Уильямом Барром по ряду вопросов.

«В их числе неподтвержденная конспирологическая теория, согласно которой Украина, а не Россия стояла за похищением электронной переписки Национального комитета Демократической партии США в 2016 году, а пропавшие электронные письма Клинтон могут находиться на сервере на Украине», — пишет издание.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон была конкурентом Трампа на президентских выборах в 2016 году. Ее обвиняли в том, что будучи главой Госдепартамента, она использовала в рабочих целях личный электронный почтовый ящик. Во время избирательной компании Клинтон неоднократно приходилось оправдываться за этот опрометчивый поступок.

Позднее она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку, а личную, в которой содержалось более 30 тысяч писем, удалила, за что была подвергнута жесткой критике. Расследованием этого дела занималось ФБР, но не нашло в нем состава преступления. Во время президентской гонки Трамп активно призывал найти переписку Клинтон.

Также в публикации утверждается, что незадолго до президентских выборов на Украине приближенные Петра Порошенко, который в то время занимал пост президента страны, рассчитывали, что его поддержит Трамп.

Они полагали, что это повысит шансы Порошенко на победу. По сведениям издания, в окружении Порошенко демонстрировали готовность провести расследования, начала которых добивался Джулиани. Представители Порошенко заявили журналистам, что эти утверждения не соответствуют действительности.