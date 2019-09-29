Илон Маск рассказал, верит ли он в существование пришельцев

Нью-Йорк, 29 сентября. Руководитель американской компании Space X Илон Маск заявил, что инопланетян в нашей части галактики не существует. Об этом миллиардер рассказал во время мероприятия на стартовой площадке, где установлен первый полностью собранный экземпляр ракеты Starship.

По словам 48-летнего инженера и предпринимателя, насколько известно на сегодняшний день, «мы единственные разумные живые существа».

«Возможно, что там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков. Если вы спросите меня, что я знаю об инопланетянах, я бы сказал, что хотел бы я знать, есть ли они. Я не видел никаких признаков этого», — подчеркнул глава Space X.

Все разговоры касательно того, что военнослужащие якобы скрывают пришельцев в так называемой «Зоне 51», к штурму которой недавно призывали пользователи Сети, он назвал всего лишь мемом.

При этом Илон Маск обратил внимание на то, что у человечества осталось «в общей сложности 700 миллионов лет», чтобы спастись с планеты до того, как ее ликвидирует Солнце. В этой связи он призвал осваивать космическое пространство и другие планеты.

«Зона 51» — это военная база, расположенная в американском штате Невада. По данным портала Business Insider, власти США решили закрыть воздушное пространство над базой с 16 по 22 сентября. Запрет на полеты распространялся на всю авиацию, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и квадрокоптеры.

Согласно официальной информации, «Зона 51» используется для испытания прототипов дронов, экспериментальных и перспективных систем вооружения.

Ранее в социальной сети Facebook была запущена «акция», благодаря которой планировалось собрать участников для атаки на базу, чтобы подтвердить популярную байку о том, что на ней спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами пришельцы. Впрочем, в результате Facebook удалила страницу, на которой практически два миллиона граждан США активно обсуждали план сентябрьского «штурма».